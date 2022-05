Un Mediterraneo allargato a guida Ue secondo Med-Or e Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di martedì 31 maggio 2022) La guerra russa in Ucraina è esplosa in un momento particolare per il mondo, la faticosa ripresa post pandemia, non ancora del tutto risolta. Ma il conflitto arriva anche mentre dinamiche globali stavano già emergendo con tutti i loro effetti: lo scontro tra potenze, la crisi climatica e la transizione energetica, le catene di approvvigionamento sotto stress. Questioni enormi che una regione del mondo — con le sue complessità e la sua centralità — rischia di subire più di altre: il Medio Oriente. Non a caso la Fondazione Med-Or dedica oggi un panel di dibattito dal titolo eloquente: “Il Medio Oriente nel nuovo Disordine Geopolitico”, promosso insieme all’di Washington. Med-Or nasce per iniziativa di Leonardo Spa nella primavera del 2021 con l’obiettivo di promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica, al fine di ...