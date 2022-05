Ultim’ora | infortunio per il giocatore del Napoli | in dubbio per Italia-Argentina

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 maggio 2022) Domani 1° giugno andrà in scena la finalissima traed, si sfideranno le due compagini che hanno rispettivamente vinto l’Europeo e la Coppa America. Il match si disputerà nella splendida cornice di Wembley luogo molto caro agli azzurri dato che lo scorso 11 luglio hanno trionfato nel campionato europeo contro l’Inghilterra. Sarà una partita, per stessa ammissione di Roberto Mancini, che segnerà la fine di un ciclo; per molti giocatori potrà essere l’ultima partita con la nazionale. Capitan Giorgio Chiellini disputerà il suo ultimo match in maglia azzurra a differenza di Insigne che proprio oggi, ha confermato di voler continuare la sua avventura alla corte di Roberto Mancini. Insigne (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Tuttavia, come riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, Insigne è uscito claudicante ...