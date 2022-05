Ultime Notizie – Wechsler (Atlantic Council): “Russia usa energia per far leva, Nato rafforzata” (Di martedì 31 maggio 2022) “Le politiche energetiche della Russia in Medio Oriente sono state molto semplici. Vogliono massimizzare il profitto e vogliono usare l’energia come leva su altri paesi. E’ molto diverso dall’interesse americano del Medio Oriente. Allo stesso modo, mentre gli Stati Uniti vogliono stabilità in Medio Oriente e Nord Africa, la Russia approfitta dell’instabilità. E infatti solo in un contesto di instabilità può espandere la sua influenza e proiettare il suo potere. Gli interessi della Russia in Medio Oriente sono del tutto opposti agli interessi statunitensi e occidentali in Medio Oriente. Gli Usa sono da tempo impegnati affinché l’energia della regione venga estratta e consegnata, dove i mercati la prendono liberamente. Gli Usa sono anche interessati alla stabilità generale e alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Le politiche energetiche dellain Medio Oriente sono state molto semplici. Vogliono massimizzare il profitto e vogliono usare l’comesu altri paesi. E’ molto diverso dall’interesse americano del Medio Oriente. Allo stesso modo, mentre gli Stati Uniti vogliono stabilità in Medio Oriente e Nord Africa, laapprofitta dell’instabilità. E infatti solo in un contesto di instabilità può espandere la sua influenza e proiettare il suo potere. Gli interessi dellain Medio Oriente sono del tutto opposti agli interessi statunitensi e occidentali in Medio Oriente. Gli Usa sono da tempo impegnati affinché l’della regione venga estratta e consegnata, dove i mercati la prendono liberamente. Gli Usa sono anche interessati alla stabilità generale e alla ...

