Ultime Notizie – Ucraina | Santoro | “Sono solidale con Salvini | massacrato perché cerca la pace”

"Sono solidale con Salvini". A dirlo in una sorprendente convergenza di intenti è il giornalista Michele Santoro, intervenuto in collegamento oggi a 'L'Aria che tira' su La7 dal 'Capranichetta' di Roma dove con altri promotori dell'iniziativa 'pace proibita' ha rilanciato il tema dell'informazione del Servizio pubblico sulla guerra. "Il povero Salvini – ha detto Santoro – non è mai stato massacrato così dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto nel corso della sua carriera, e adesso che ha cercato di fare qualcosa per andare incontro alla pace viene massacrato da tutti. Mancano solo i bombardamenti della Nato su Salvini", ha ironizzato.

