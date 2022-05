Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Putin vuole occupazione totale Donbass entro 1 luglio” (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l’esercito di arrivare fino ai confini amministrativi del Donbass, in Ucraina sud-orientale, entro il 1 luglio. Lo riporta il Canale 24 ucraino che, citando fonti di intelligence di Kiev, parla di piani del Cremlino di completare l’occupazione delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamente entro il 1 giugno e il 1 luglio. La Russia sta concentrando tutte le sue forze sulla presa di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti strada per strada. Ieri le truppe sono riuscite a sfondare parzialmente le difese delle forze armate ucraine e ad addentrarsi in profondità a Severodonetsk che ora sarebbe controllata per metà dalle forze armate russe. La situazione nella regione di Donetsk ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirha incaricato l’esercito di arrivare fino ai confini amministrativi del, insud-orientale,il 1. Lo riporta il Canale 24 ucraino che, citando fonti di intelligence di, parla di piani del Cremlino di completare l’delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamenteil 1 giugno e il 1. La Russia sta concentrando tutte le sue forze sulla presa di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti strada per strada. Ieri le truppe sono riuscite a sfondare parzialmente le difese delle forze armate ucraine e ad addentrarsi in profondità a Severodonetsk che ora sarebbe controllata per metà dalle forze armate russe. La situazione nella regione di Donetsk ...

