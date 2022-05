Ultime Notizie – Tangenti sulle protesi dentali | ai domiciliari due medici e tre manager

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 maggio 2022) Un accordo illecito tra dentisti compiacenti e la società Wisil Latoor ai danni dei pazienti “fondato su un duplice sistema fraudolento” è stato scoperto dalla procura di Milano e ha portato all’arresto di cinque persone: duee tre. Per l’accusa iavrebbero percepito a partire dagli anni Novanta una percentualeforniture per un ammontare tra 5mila e 8mila euro l’anno. Agli arrestisono finiti la metà degli indagati: Giorgio Coccolo odontoiatra negli ambulatori della Asst Milano Nord, Gianfranco Colella dentista all’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano, Roberta Micciché rappresentante legale dell’azienda Wisil Latoor e due collaboratori. L’inchiesta, del pm di Milano Paolo Storari, nasce dalle rivelazioni di una ex dipendente che riferiva di presunte ...