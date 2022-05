Ultime Notizie Serie A: la nuova maglia dell’Italia, parla Maignan, la rabbia di Lulic (Di martedì 31 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.50 – Nemmeno un grazie – «Provo rabbia e delusione, mi hanno mandato via senza nemmeno un grazie»: così Lulic torna sull’addio turbolento alla Lazio. Le parole 9.00 – Maignan torna sul tricolore – Il portiere del Milan racconta qual è stato il momento della svolta: «Dopo Bologna ho capito che per l’Inter era finita». Le dichiarazioni 8.30 – La nuova maglia dell’Italia – maglia nuova di zecca per gli azzurri di Roberto Mancini, ma fioccano le critiche: quanto ci manca la semplicità. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.50 – Nemmeno un grazie – «Provoe delusione, mi hanno mandato via senza nemmeno un grazie»: cosìtorna sull’addio turbolento alla Lazio. Le parole 9.00 –torna sul tricolore – Il portiere del Milan racconta qual è stato il momento della svolta: «Dopo Bologna ho capito che per l’Inter era finita». Le dichiarazioni 8.30 – Ladi zecca per gli azzurri di Roberto Mancini, ma fioccano le critiche: quanto ci manca la semplicità. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - junews24com : Nuova maglia dell’Italia: quanto ci manca la semplicità - - 76Patrizio : Calciomercato Torino: chi va, chi resta, chi può arrivare. Le ultime notizie - CorriereCitta : Svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi, parla la mamma: ‘Un oltraggio da vigliacchi’ - ilfaroonline : L’Ue ha trovato l’accordo: stop (non totale) al petrolio dalla Russia (ma non per tutti i Paesi) -