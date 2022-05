Ultime Notizie Serie A | la nuova maglia dell’Italia | c’è la firma di RedBird | ansia per Vlahovic

(Di martedì 31 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.40 – Il saluto di Perisic – L’esterno dà l’addio all’Inter: «Orgoglioso di aver fatto parte di questo club» ha detto il nuovo giocatore del Tottenham. Il messaggio 17.00 – Perinetti sul mercato – «Sarà una sessione intrigante, la Juve deve rinforzarsi per il rilancio» ha detto lo storico dirigente. Le dichiarazioni 15.45 – Ecco ladi Cardinale – E’ arrivato l’ultimo atto della cessione del Milan, c’è ufficialmente lanero su bianco di. La notizia 13.15 – «Sogno Cavani» – Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino: «Sono un fan sfegatato del Matador, so che è innamorato della Campania». Le parole 11.30 – Pubalgia ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - EmanueleMargoni : RT @DmitryEvic: Seguo da lontano qualche TV italiana..mi sembra che siano molto tristi delle ultime notizie dall'Ucraina. Tranquilli se non… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Putin vuole occupare il #Donbass entro il primo luglio. ???? L’invasione dell’#Ucraina ha dominato la prima giornata del #C… - zazoomblog : Ultime Notizie – Motonautica rimandata la 70a edizione del Raid Pavia-Venezia - #Ultime #Notizie #Motonautica - VesuvioLive : Al mare con il Frecciarossa, tanti collegamenti con il Cilento: le fermate -

Il Sole 24 ORE

Tornano ad aumentare ma con il quadruplo dei tamponi processati rispetto al giorno prima (domenica) i nuovi casi di Covid - 19 in Italia: nelle24 ore sono 24.267 quelli notificati con 242.060 ...Sono 24.267 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.537. Le vittime sono invece 66, in aumento di 4 rispetto a ieri. Sono 242.060 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano ... Ucraina, ultime notizie. Media, Putin vuole occupare il Donbass entro l’1 luglio I politici di tutto il mondo hanno annunciato più di 60 aumenti dei tassi di interesse di riferimento negli ultimi tre mesi, il numero più alto dall’inizio del 2000. I dati illustrano l’improvvisa e ...Una pagina bella di integrazione di crescita raccontata in prima persona dai bambini della scuola elementare Manhattan, hanno dato un segnale concreto, vero di accoglienza nei confronti del bambino ...