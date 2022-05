Ultime Notizie – Sanzioni Russia, Zelensky: “Inaccettabili oltre 50 giorni tra quinto e sesto pacchetto” (Di martedì 31 maggio 2022) “Quando passano oltre 50 giorni tra il quinto e il sesto pacchetto di Sanzioni la situazione non è accettabile per noi“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, salutando l’approvazione del nuovo pacchetto di Sanzioni Ue, ha criticato il ritardo con cui è stato approvato, durante la conferenza stampa a Kiev con la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Quando passano50tra ile ildila situazione non è accettabile per noi“. Così il presidente ucraino Volodymyr, salutando l’approvazione del nuovodiUe, ha criticato il ritardo con cui è stato approvato, durante la conferenza stampa a Kiev con la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

