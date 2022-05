Ultime Notizie – Salvini in Russia? Orsini a Cartabianca: “Sono dalla sua parte” (Di martedì 31 maggio 2022) “Condivido la posizione di Salvini, Sono dalla parte di Salvini”. Il professor Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, si esprime così a Cartabianca sull’ipotesi di viaggio di Matteo Salvini a Mosca durante la guerra tra Russia e Ucraina. “Salvini è un leader politico coraggioso che sta mettendo in discussione l’asse Johnson-Biden, è assolutamente contrario alla linea Biden-Johnson e sta cercando di fare politica. E questo è un fatto straordinario, Salvini sta cercando soluzioni. Ammiro le persone, come Salvini e Giuseppe Conte, che cercano di fare politica e si muovono. Salvini ci sta facendo capire che se proseguiamo su questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Condivido la posizione didi”. Il professor Alessandro, docente di sociologia del terrorismo internazionale, si esprime così asull’ipotesi di viaggio di Matteoa Mosca durante la guerra trae Ucraina. “è un leader politico coraggioso che sta mettendo in discussione l’asse Johnson-Biden, è assolutamente contrario alla linea Biden-Johnson e sta cercando di fare politica. E questo è un fatto straordinario,sta cercando soluzioni. Ammiro le persone, comee Giuseppe Conte, che cercano di fare politica e si muovono.ci sta facendo capire che se proseguiamo su questa ...

