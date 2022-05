Ultime Notizie – Petrolio Russia, oleodotto esentato da embargo Ue (Di martedì 31 maggio 2022) Le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’embargo del Petrolio russo deciso da Bruxelles. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Il Consiglio europeo conviene che il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia riguarderà il greggio, nonché i prodotti petroliferi, consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un’eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto”, si legge nelle conclusioni finali della prima giornata del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Molto presto torneremo al Consiglio per uno stop totale al Petrolio russo”, hanno tuttavia assicurato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Michel, annunciando l’accordo sul sesto pacchetto di sanzioni a Mosca. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Le forniture viasono “temporaneamente” escluse dall’delrusso deciso da Bruxelles. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Il Consiglio europeo conviene che il sesto pacchetto di sanzioni contro lariguarderà il greggio, nonché i prodotti petroliferi, consegnati dallanegli Stati membri, con un’eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite”, si legge nelle conclusioni finali della prima giornata del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Molto presto torneremo al Consiglio per uno stop totale alrusso”, hanno tuttavia assicurato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Michel, annunciando l’accordo sul sesto pacchetto di sanzioni a Mosca. ...

