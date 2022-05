Ultime Notizie – Motonautica | rimandata la 70a edizione del Raid Pavia-Venezia

(Di martedì 31 maggio 2022)a data da destinarsi la 70esimadelMotonautico, organizzata dall’Associazionee dall’Associazione. Originariamente in programma per domenica 5 giugno 2022, sotto l’egida della FIM (Federazione Italiana), la 70ªdelnon si terrà nella data prestabilita a causa delle ingenti carenze idriche sui fiumi Ticino e Po, non essendo possibile garantire, al momento, le condizioni di sicurezza per gli equipaggi iscritti. La decisione è stata presa dagli organizzatori su indicazioni di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po). Gli organizzatori stanno già verificando con i vari enti e con ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : Al mare con il Frecciarossa, tanti collegamenti con il Cilento: le fermate - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Covid, oggi in #Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 vittime. I dati del #bollettino di martedì 31 maggio:… - TuttoASRoma : LIVE PRIMAVERA • ROMA-INTER Le probabili formazioni (TABELLINO) - jabbaTM : RT @OrtigiaP: Ucraina, l'ordine di Putin: prendere il Donbass entro 1 luglio. Stretta finale su Lugansk e Donetsk Secondo Channel 24, citan… -

Il Sole 24 ORE

Calciomercato Inter news/ Bernardeschi può sostituire Perisic () PERISIC AL TOTTENHAM: È UFFICIALE Arrivato nell'estate 2015 dal Wolfsburg per poco meno di 20 milioni di euro, Ivan ...Sono 24.267 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.537. Le vittime sono invece 66, in aumento di 4 rispetto a ieri. Sono 242.060 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano ... Ucraina, ultime notizie. Media, Putin vuole occupare il Donbass entro l’1 luglio Proprio all’olio di oliva Capanna ha dedicato la sua ultima fatica letteraria “Evo. La magia dell’ulivo e dell’olio”, appena arrivato in libreria per Inschibboleth. Una sorta di diario intimo che ...Dall Italia alla Spagna per il nono appuntamento stagionale dove ci aspetta un nuovo duello Bagnaia-Quartararo con un Aleix Espargarò in ottima .... Guardando alle classi minori, Dennis Foggia e Celes ...