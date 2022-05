Ultime Notizie – Mezran (Atlantic Council): ‘Paesi arabi riallineati con Nato’ (Di martedì 31 maggio 2022) “La chiamata alle armi da parte degli Stati Uniti e dei paesi occidentali nei confronti dei loro alleati arabi ha creato un certo scompiglio. Alcuni paesi arabi inizialmente si erano schierati con una certa freddezza all’idea di andare contro la Russia e a favore dell’Ucraina e ora si stanno riallineando al dettame della Nato e dell’ordine americano e occidentale. Il riavvicinamento della Turchia con l’Egitto e dell’arabia Saudita con la Turchia sono segni importanti derivati da questo richiamo all’ordine che è scaturito dalla necessità di affrontare la Russia e la sua penetrazione nel Mediterraneo per colpire il fianco sud della Nato. La guerra in Ucraina ha ricompattato gli equilibri e le alleanze che abbiamo visto cambiare in questi ultimi anni”. Lo ha dichiarato Karim Mezran, Resident Senior Fellow per i Middle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “La chiamata alle armi da parte degli Stati Uniti e dei paesi occidentali nei confronti dei loro alleatiha creato un certo scompiglio. Alcuni paesiinizialmente si erano schierati con una certa freddezza all’idea di andare contro la Russia e a favore dell’Ucraina e ora si stanno riallineando al dettame della Nato e dell’ordine americano e occidentale. Il riavvicinamento della Turchia con l’Egitto e dell’a Saudita con la Turchia sono segni importanti derivati da questo richiamo all’ordine che è scaturito dalla necessità di affrontare la Russia e la sua penetrazione nel Mediterraneo per colpire il fianco sud della Nato. La guerra in Ucraina ha ricompattato gli equilibri e le alleanze che abbiamo visto cambiare in questi ultimi anni”. Lo ha dichiarato Karim, Resident Senior Fellow per i Middle ...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : “Auspico nuovo vaccino contro le varianti in autunno”: l’annuncio di Speranza - ViViCentro : Tornato in libertà S.F. agli arresti per ricettazione di un'Audi Q2 #CronacaCastellammarediStabia - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (31/05/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - ariosto191 : Secondo le ultime notizie, l’OMS ha ritirato 12 dei 13 emendamenti di “sovranità” proposti da Biden; in altre parol… -