Ultime Notizie – Mascherine al chiuso in Italia, Ricciardi: “Stop si può ma non su mezzi e in ospedale” (Di martedì 31 maggio 2022) Da domani niente Green pass per chi arriva in Italia dall’estero e, probabilmente, dal 15 giugno potremmo dire anche addio all’obbligo delle Mascherine al chiuso. Ma “non le toglierei sui mezzi di trasporto e in ospedale e nelle strutture sanitarie”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per il resto “nessun problema, in questo momento possiamo allargare un po’ le maglie sui controlli – afferma l’esperto -. La situazione epidemiologica è abbastanza tranquilla e l’estate ci aiuta con la possibilità di stare molto all’aperto”. Tuttavia, ammonisce “al chiuso bisogna continuare ad essere prudenti e gestire le protezioni”. “Credo che dal 15 giugno – continua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Da domani niente Green pass per chi arriva indall’estero e, probabilmente, dal 15 giugno potremmo dire anche addio all’obbligo delleal. Ma “non le toglierei suidi trasporto e ine nelle strutture sanitarie”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per il resto “nessun problema, in questo momento possiamo allargare un po’ le maglie sui controlli – afferma l’esperto -. La situazione epidemiologica è abbastanza tranquilla e l’estate ci aiuta con la possibilità di stare molto all’aperto”. Tuttavia, ammonisce “albisogna continuare ad essere prudenti e gestire le protezioni”. “Credo che dal 15 giugno – continua ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - ParliamoDiNews : Violenza sessuale su minorenni, condannato ex pastore della chiesa evangelica - BlogSicilia - Ultime notizie dalla… - dimeo_s : «La commissione edilizia integrata non ebbe le carte sull’housing» - ElveAngelic : RT @ilfaroonline: Il Papa a Santa Maria Maggiore con ucraini e militari per pregare il “Rosario per la pace” - News24_it : Covid, le news di oggi, Speranza: “Curva migliora ma pandemia non è finita”, a Shanghai stop al lockdown dal primo… -