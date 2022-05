Ultime Notizie – Lavoro, Letta: “Sì al salario minimo” (Di martedì 31 maggio 2022) “Oggi troppi lavori poveri sono la regola, soprattutto per i giovani“. Così Enrico Letta a Porta a Porta. “Io sono convinto che c’è un punto di dignità sotto il quale non si può andare. Reddito di cittadinanza e salario minimo sono due questioni diverse. Il reddito di cittadinanza non deve essere legato alle politiche del Lavoro. Il tema del salario minimo invece ha una importanza fondamentale rispetto ad alcuni settori ed è un tema di cui discutere con le parti sociali”. UCRAINA – “Saranno gli ucraini a decidere le modalità con cui si arriverà una pace, nessuno dall’esterno può imporgliela” dice Letta. “Non è una guerra per procura, sono gli ucraini che difendono il loro territorio”. “Non è semplice rispondere” sulle armi, “sto girando l’Italia per la campagna ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Oggi troppi lavori poveri sono la regola, soprattutto per i giovani“. Così Enricoa Porta a Porta. “Io sono convinto che c’è un punto di dignità sotto il quale non si può andare. Reddito di cittadinanza esono due questioni diverse. Il reddito di cittadinanza non deve essere legato alle politiche del. Il tema delinvece ha una importanza fondamentale rispetto ad alcuni settori ed è un tema di cui discutere con le parti sociali”. UCRAINA – “Saranno gli ucraini a decidere le modalità con cui si arriverà una pace, nessuno dall’esterno può imporgliela” dice. “Non è una guerra per procura, sono gli ucraini che difendono il loro territorio”. “Non è semplice rispondere” sulle armi, “sto girando l’Italia per la campagna ...

