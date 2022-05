Ultime Notizie – Kaspar Capparoni si candida | attore scende in campo a Cerveteri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 maggio 2022)in. L’è tra gli aspiranti consiglieri della prossima tornata elettorale a(Roma)., noto per essere il volto di numerose fiction tra cui Elisa di Rivombrosa, Capri, Donna detective, Le tre rose di Eva, nonché per essere il protagonista di Rex e per le sue partecipazioni a reality come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi, corre con la lista ‘Capacità e Passione con Lamberto’ a sostegno delto sindaco Gianni Moscherini. “Sono sempre stato lontano dalla politica. Da quando, però, mi sono trasferito a, una vera e propria scelta di vita, ho notato dopo 14 anni che diverse erano le cose che non funzionavano. Varie volte sono venute persone per cercare di ...