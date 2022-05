Ultime Notizie – G7, Accademie scientifiche: “Fate presto su clima, energia e pandemie” (Di martedì 31 maggio 2022) Le Accademie scientifiche dei Paesi del G7 – tra cui a rappresentare l’Italia l’Accademia Nazionale dei Lincei – chiedono “un’azione internazionale urgente” per “proteggere gli oceani e le regioni polari e per accelerare la decarbonizzazione”. Nel settore sanitario, gli scienziati chiedono “una maggiore preparazione globale alle pandemie” e “l’attuazione di un approccio One Health, che consideri la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale come strettamente collegata e interdipendente”. Le loro raccomandazioni sono contenute in quattro dichiarazioni presentate oggi al governo federale tedesco in occasione del Forum di dialogo Science7 2022 a Berlino-Germania. “Il Vertice del G7 deve assumere un ruolo guida in materia di azione per il clima, transizione energetica, preparazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Ledei Paesi del G7 – tra cui a rappresentare l’Italia l’Accademia Nazionale dei Lincei – chiedono “un’azione internazionale urgente” per “proteggere gli oceani e le regioni polari e per accelerare la decarbonizzazione”. Nel settore sanitario, gli scienziati chiedono “una maggiore preparazione globale alle” e “l’attuazione di un approccio One Health, che consideri la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale come strettamente collegata e interdipendente”. Le loro raccomandazioni sono contenute in quattro dichiarazioni presentate oggi al governo federale tedesco in occasione del Forum di dialogo Science7 2022 a Berlino-Germania. “Il Vertice del G7 deve assumere un ruolo guida in materia di azione per il, transizione energetica, preparazione ...

