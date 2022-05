Ultime Notizie – Emergenza sale in Ucraina, l’economista: “con Artemsil chiuso Kiev dovrà importarne 500mila tonnellate” (Di martedì 31 maggio 2022) La chiusura di Artemsil, il più grande impianto per la produzione di sale industriale e per uso da tavola dell’Europa centrale e dell’est situato a Soledar, nella regione Donetsk costringerà l’Ucraina ad importare oltre 500mila tonnellate di sale dall’estero infierendo un altro duro colpo all’economia del Paese. “Lo stabilimento riusciva a produrre due milioni di tonnellate di sale da miniera ed esportava fino a 1,4 mln di tonnellate, in quanto il mercato ucraino consuma circa 600mila tonnellate all’anno, cioè 15 kg a persona annui. Molto più di quanto suggerisce l’Oms che sconsiglia di superare i 4-5 kg di sale annui. Ma il fabbisogno è fortemente condizionato dal tipo di cucina e dalla forte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) La chiusura di, il più grande impianto per la produzione diindustriale e per uso da tavola dell’Europa centrale e dell’est situato a Soledar, nella regione Donetsk costringerà l’ad importare oltredidall’estero infierendo un altro duro colpo all’economia del Paese. “Lo stabilimento riusciva a produrre due milioni didida miniera ed esportava fino a 1,4 mln di, in quanto il mercato ucraino consuma circa 600milaall’anno, cioè 15 kg a persona annui. Molto più di quanto suggerisce l’Oms che sconsiglia di superare i 4-5 kg diannui. Ma il fabbisogno è fortemente condizionato dal tipo di cucina e dalla forte ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : Campania, 100 milioni di euro per le scuole. De Luca: “500 istituti aperti anche di pomeriggio” - robymark1 : RT @DmitryEvic: Seguo da lontano qualche TV italiana..mi sembra che siano molto tristi delle ultime notizie dall'Ucraina. Tranquilli se non… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 24.267 i nuovi casi, 66 le vittime nelle ultime 24 ore -… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 vittime: I dati del b… -