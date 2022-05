Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 1.837 contagi e 3 morti: bollettino 31 maggio (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 1.837 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.753.993, mentre gli attualmente positivi sono 27.369. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.693. Negli ospedali veneti sono ricoverate 243 persone in area medica e 12 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 51. Nella giornata di ieri sono state effettuate 663 vaccinazioni anti-Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 1.837 i nuovida coronavirus31in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 3. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.753.993, mentre gli attualmente positivi sono 27.369. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.693. Negli ospedali veneti sono ricoverate 243 persone in area medica e 12 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 51. Nella giornata di ieri sono state effettuate 663 vaccinazioni anti-. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

