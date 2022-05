Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.430 contagi: bollettino 31 maggio (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 1.430 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati su Telegram dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid in Toscana sono 1.430 su 13.192 test di cui 1.524 tamponi molecolari e 11.668 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,84% (65,1% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 1.430 i nuovida coronavirus31in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati su Telegram dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diinsono 1.430 su 13.192 test di cui 1.524 tamponi molecolari e 11.668 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,84% (65,1% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - SorgentePas002 : maggio2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - junews24com : Calciomercato Juve, pazza idea dal Manchester City per la difesa! Ultime - - Luxgraph : Calciomercato, le ultime notizie del 31 maggio in diretta: il Real sceglie Tchouameni, affare da 80 milioni… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +1.837 contagi e 5 vittime in ultime 24 ore. Meno ricoveri in area medica, quasi stabili in terapia… -