Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 24.267 contagi e 66 morti: bollettino 31 maggio (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 24.267 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 242.060 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10%. Scendo i pazienti in terapia intensiva che sono 248 (7 in meno di ieri) e ?i ricoverati con sintomi che oggi sono 5.121 (-160). Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.210 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 24.267 i nuovida Coronavirus in, 312022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66. Nelle24 ore sono stati processati 242.060 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10%. Scendo i pazienti in terapia intensiva che sono 248 (7 in meno di ieri) e ?i ricoverati con sintomi chesono 5.121 (-160). Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.210 i nuovida coronavirus31nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si ...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : Campania, 100 milioni di euro per le scuole. De Luca: “500 istituti aperti anche di pomeriggio” - robymark1 : RT @DmitryEvic: Seguo da lontano qualche TV italiana..mi sembra che siano molto tristi delle ultime notizie dall'Ucraina. Tranquilli se non… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 24.267 i nuovi casi, 66 le vittime nelle ultime 24 ore -… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 vittime: I dati del b… -