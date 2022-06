UFFICIALE – Tottenham | Perisic torna da Conte

Leggi su 11contro11

(Di martedì 31 maggio 2022) Si aspettava solo l’ufficialità, appena arrivata.è un nuovo calciatore del. Lunedì 30, ieri, ha svolto le visite mediche nella serata londinese e firmato il suo nuovo contratto. Un contratto biennale che lo porterà a guadagnare 6 milioni a stagione. Voluto fortemente da Antonio, che lo scorso anno lo ha trasformato in un treno sulla fascia. Dopo una stagione a livello ancora più alto, l’Inter ha portatoa scadenza per provare a rinnovarlo a cifre piùnute. La situazione all’esterno è piaciuta molto poco, intuibile anche dalle sue dichiarazioni post finale di Coppa Italia, tanto che ha portato il croato a cercare un’altra strada da percorrere. Soprattutto dopo una grande stagione come quella passata. 10 gol e 9 assist in 49 partite ufficiali con l’Inter per ...