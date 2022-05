UFFICIALE | Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham FOTO

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM, UFFICIALE L'ARRIVO DI IVAN PERISIC Il croato lascia l'Inter, contratto fino al 2024… - calsciomercato : UFFICIALE: Perisic???? è un nuovo giocatore del Tottenham #Tottenham #Perisic #calciomercato #Inter - LucaRuss0 : PERISIC, Ufficiale l’approdo del croato al Tottenham - MondoBN : PERISIC, Ufficiale l’approdo del croato al T - BandieraInter : ?Ufficiale: Ivan #Perisic è un nuovo giocatore del #Tottenham. Contratto firmato fino al 2024. -

Ivandice addio all'Inter e lo ufficializza con un post su Instagram. 'Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia ...Arriva l'ufficialità: Ivanfirma con il Tottenham un contratto. per lui un contratto biennale fino al 2024 Ivanè ufficialmente un calciatore del Tottenham Hostpurs. Il croato ex Inter ha firmato un biennale fino al 2024, come annunciato dallo stesso club. Il calciatore si unirà alla squadra di Antonio ...Adesso è ufficiale. Ivan Perisic lascia l'Italia e vola in Inghilterra. Il croato è un nuovo giocatore del Tottenham dopo aver visto scadere il suo contratto con l'Inter. Contratto fino al 2024.Adesso è ufficiale. Ivan Perisic lascia l'Italia e vola in Inghilterra. Il croato è un nuovo giocatore del Tottenham dopo aver visto scadere il suo contratto con l'Inter. Contratto fino al 2024.