UFC | il calendario | da Adesanya all’incognita Vettori | il programma dell’estate 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022) Pronti ad un’estate di combattimenti? Riflettori puntati sull’ottagono più famoso delle arti marziali miste e la Ufc è pronta a sbarcare anche in Europa con eventi ina Londra e a Parigi. Il main event dell’evento londinese vedrà di fronte Blaydes e Aspinall, mentre a Parigi potrebbe toccare anche a Marvincontro Robert Whittaker dopo il forfait di quest’ultimo per l’evento di giugno: si attende l’ufficialità. Difficile un rematch con Paulo Costa. Marvin combatterà quando i giochi per la cintura saranno già fatti: il 3 luglio infattidifenderà la cintura contro Cannonier. IlSabato 4 giugno Dalle 22:00, Ufc Fight Night Main event: Volkov vs Rozenstruik Domenica 12 giugno Dalle 04:00, Ufc 275 Main event: Teixeira vs Prochazka Domenica 19 giugno Dalle 00:00, Ufc Fight Night Main ...