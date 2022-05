Pubblicità

TV7Benevento : **Ue: Weber, 'populisti vergognatevi, Le Pen ha preso soldi Putin'** - - TV7Benevento : **Ue: Weber, 'riscossa Ppe parte da Rotterdam'** -

All'ombra del vertice dei leaderdi Bruxelles, il Partito Popolare europeo si riunisce a Rotterdam per il suo maxi - Congresso, a ... che vede nascere ufficialmente l'era di Manfrede che ...Lo ha detto al 'Corriere della Sera' il capogruppo del Ppe al Parlamento, Manfred, che domani sarà nominato anche presidente dei Popolari dal congresso a Rotterdam. Le telefonate dei leader ... **Ue: Weber, 'riscossa Ppe parte da Rotterdam'** BRUXELLES, 31 MAG - I capi di stato e di governo europei riuniti a Bruxelles hanno adottato le conclusioni del vertice relative alla sicurezza alimentare con un appello alla Russia a porre fine agli a ...BRUXELLES Manfred Weber è il candidato unico per la presidenza del Partito popolare europeo che sarà eletto domani dal congresso del Ppe che si terrà a Rotterdam. Per mercoledì è invece in programma l ...