Ue, raggiunto l’accordo su un embargo parziale al petrolio russo: sarà nel sesto pacchetto di sanzioni (Di martedì 31 maggio 2022) I leader dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo. La misura sarà parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L’intesa, scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, prevede un embargo per «oltre i due terzi dell’import del petrolio dalla Russia» entro la fine dell’anno, in modo da «tagliare una grande risorsa con la quale Mosca finanzia la sua macchina da guerra». Stando a fonti diplomatiche citate dalle agenzie di stampa, per dare il via libera all’embargo i Paesi Ue hanno concordato di inserire nel testo una postilla che prevede l’adozione di «misure di emergenza» nel caso di un’interruzione delle forniture del greggio da parte della Russia. ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) I leader dell’Unione europea hannoun accordo sull’al. La misuraparte deldicontro Mosca. L’intesa, scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, prevede unper «oltre i due terzi dell’import deldalla Russia» entro la fine dell’anno, in modo da «tagliare una grande risorsa con la quale Mosca finanzia la sua macchina da guerra». Stando a fonti diplomatiche citate dalle agenzie di stampa, per dare il via libera all’i Paesi Ue hanno concordato di inserire nel testo una postilla che prevede l’adozione di «misure di emergenza» nel caso di un’interruzione delle forniture del greggio da parte della Russia. ...

