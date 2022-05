Ue | Draghi | ' su difesa generali facciano sforzo di parlarsi di più' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Per lanoi spendiamo più di tre volte di quanto spende la Russia" ed è "stupefacente che l'Europa importi armi dal resto del mondo per il 60%. Bisogna in qualche modo coordinarsi ma per questo tipo di operazioni ci vuole tempo" e andrebbe anche capito se ci sia "la necessità di importare certe cose". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "L'impressione è che, come sempre in questo settore, l'indirizzo della scelta della armi, di cosa comprare e dove comprare sia tutta nazionale ed è una prerogativa gelosamente custodita dai, quindiunoperdi più e capiscano che sono tutti soldi nostri".