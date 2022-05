Ucraina | ultime notizie Gazprom | sospese consegne di gas ai Paesi Bassi dopo il no a pagamento in rubli

(Di martedì 31 maggio 2022) L’invasione dell’ha dominato la prima giornata del Consiglio europeo del 30-31 maggio, terminata con un - sofferto - accordo dei 27 sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia:?stop solo a quelle via mare, esentando temporaneamente l’import via oleodotto. Sul versante del gas,annuncia la sospensione delledi gas neiil no alin. Sul campo, prosegue l’avanzata delle truppe russe a Severodonetsk:?Kiev spiega che i soldati sono arrivati «in profondità»

