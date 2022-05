Ucraina, Santoro: “Sono solidale con Salvini, massacrato perché cerca la pace” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono solidale con Salvini”. A dirlo in una sorprendente convergenza di intenti è il giornalista Michele Santoro, intervenuto in collegamento oggi a ‘L’Aria che tira’ su La7 dal ‘Capranichetta’ di Roma dove con altri promotori dell’iniziativa ‘pace proibita’ ha rilanciato il tema dell’informazione del Servizio pubblico sulla guerra. “Il povero Salvini – ha detto Santoro – non è mai stato massacrato così dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto nel corso della sua carriera, e adesso che ha cercato di fare qualcosa per andare incontro alla pace viene massacrato da tutti. Mancano solo i bombardamenti della Nato su Salvini”, ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “con”. A dirlo in una sorprendente convergenza di intenti è il giornalista Michele, intervenuto in collegamento oggi a ‘L’Aria che tira’ su La7 dal ‘Capranichetta’ di Roma dove con altri promotori dell’iniziativa ‘proibita’ ha rilanciato il tema dell’informazione del Servizio pubblico sulla guerra. “Il povero– ha detto– non è mai statocosì dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto nel corso della sua carriera, e adesso che hato di fare qualcosa per andare incontro allavieneda tutti. Mancano solo i bombardamenti della Nato su”, ha ...

