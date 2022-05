Ucraina | Meloni | ' quello che fa Salvini problema non mio ma di maggioranza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) Piacenza, 31 mag. (Adnkronos) - "L'opinione suche fava chiesta alladi cui fa parte. Per me chiunque faccia delle cose che ritiene utili per trovare delle soluzioni, benvenuto. Dopo di che credo che sia con il Governo di cui fa parte chedeve parlare". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Piacenza a proposito dell'ipotesi di un viaggio in Russia del segretario della Lega, Matteo. "Come ho già detto -ha ribadito la leader di Fdi- l'unico rischio che non dobbiamo correre èdi dare segnali di crepe nella compattezza dell'Occidente, ma vale per chiunque". Quanto all'utilità di un'eventuale missione di, "non sono io in grado di valutarlo", ha concluso ...