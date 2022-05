Ucraina, Kiev: “Putin vuole occupazione totale Donbass entro 1 luglio” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l’esercito di arrivare fino ai confini amministrativi del Donbass, in Ucraina sud-orientale, entro il 1 luglio. Lo riporta il Canale 24 ucraino che, citando fonti di intelligence di Kiev, parla di piani del Cremlino di completare l’occupazione delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamente entro il 1 giugno e il 1 luglio. La Russia sta concentrando tutte le sue forze sulla presa di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti strada per strada. Ieri le truppe sono riuscite a sfondare parzialmente le difese delle forze armate ucraine e ad addentrarsi in profondità a Severodonetsk che ora sarebbe controllata per metà dalle forze armate russe. La situazione nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha incaricato l’esercito di arrivare fino ai confini amministrativi del, insud-orientale,il 1. Lo riporta il Canale 24 ucraino che, citando fonti di intelligence di, parla di piani del Cremlino di completare l’delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamenteil 1 giugno e il 1. La Russia sta concentrando tutte le sue forze sulla presa di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti strada per strada. Ieri le truppe sono riuscite a sfondare parzialmente le difese delle forze armate ucraine e ad addentrarsi in profondità a Severodonetsk che ora sarebbe controllata per metà dalle forze armate russe. La situazione nella ...

