Ucraina | Kiev costruisce fortificazione in caso di un nuovo attacco russo

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) -sta costruendo una nuovaindi un. "La prima linea di difesa della capitaleè disposta a grande distanza dalla città per proteggerla nelin cui il nemico faccia untentativo di conquista", ha scritto la Pravdacitando fonti dell'amministrazione militare di, che spiegano che, "se c'è un secondo assalto, non possiamo evitare i danni, ma per minimizzarli, la prima linea di difesa diè equipaggiata a grande distanza dalla città per impedire l'uso di unità di artiglieria nemiche. Dobbiamo essere preparati ad affrontare il nemico, anche se uno scenario del genere sembra improbabile".

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Kiev sta costruendo una nuova fortificazione in caso di un attacco russo. "La prima linea di difesa della capitale ucraina è disposta a grande distanza dalla città per ...