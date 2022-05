Ucraina: Kiev, 243 bambini uccisi e 446 feriti da inizio guerra (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Sono 243 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese, 446 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.909 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Sono 243 iindal giorno dell'invasione russa del Paese, 446 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.909 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte.

