Ucraina, ironia di Mosca: "La torre di Pisa giusto simbolo per diplomazia Ue" (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – "Il simbolo della diplomazia dell'Ue dovrebbe essere la torre pendente di Pisa, che attrae per il suo fallimento, ma è popolare e produce reddito ai suoi proprietari". La provocazione arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a commento delle dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, secondo il quale il patriarca Kirill potrebbe entrare nella lista delle sanzioni dei 27.

