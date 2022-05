Ucraina, il ministro Kuleba e le armi dall’Occidente: «Stanchi di aspettare la Germania e altri paesi» (Di martedì 31 maggio 2022) Sul grano è possibile un accordo entro 14 giorni se Mosca non attaccherà Odessa. Sulle armi ci sono paesi che fanno aspettare l’Ucraina e tra questi c’è la Germania. Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba parla oggi in un’intervista a Repubblica della guerra, delle sanzioni e della resistenza di Kiev. Per sbloccare l’export di grano, esordisce Kuleba, è necessario «lanciare un’operazione internazionale nel Mar Nero con l’aiuto di paesi amici disposti a inviare le loro navi per sminare le acque e scortare il passaggio dei cargo, a cominciare da Odessa. Si può fare solo con un impegno formale della Russia a non usare il corridoio per attaccarci». Kuleba poi parla di chi tifa per la Russia. «In Occidente ci sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Sul grano è possibile un accordo entro 14 giorni se Mosca non attaccherà Odessa. Sulleci sonoche fannol’e tra questi c’è la. Ildegli Esteri Dmytroparla oggi in un’intervista a Repubblica della guerra, delle sanzioni e della resistenza di Kiev. Per sbloccare l’export di grano, esordisce, è necessario «lanciare un’operazione internazionale nel Mar Nero con l’aiuto diamici disposti a inviare le loro navi per sminare le acque e scortare il passaggio dei cargo, a cominciare da Odessa. Si può fare solo con un impegno formale della Russia a non usare il corridoio per attaccarci».poi parla di chi tifa per la Russia. «In Occidente ci sarà ...

