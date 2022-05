Ucraina | Giardina Coldiretti | “Subiamo danni economici spaventosi tra rincaro fertilizzanti del 170% | aumento gasolio e grano bloccato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) “Stiamo registrando unper iammoniaci. Questo vuol dire già di per sé undei costi spaventoso per le aziende agricole. A questo si aggiungono tutti i costi energetici e l’del, quindi noi abbiamo una situazione di produzione agricola nazionale che ha dei grossi problemi”. È la denuncia pronunciata nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, su Cusano Italia Tv, dal direttore diBio, Francesco, che spiega: “C’è da dire che le aziende agricole già da un po’ di tempo avevano iniziato ad avere problemi. In particolare, già qualche mese prima dell’invasione russa si era avuto ildei. Tutti ia ...