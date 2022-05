Ucraina, Draghi: sanzioni alla Russia dureranno molto a lungo (Di martedì 31 maggio 2022) "I bisogni" dell'Unione europea "sono molti, ho parlato prima dell'energia, della transizione ecologica, la transizione digitale, la difesa, le politiche di bilancio... è impensabile che possano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) "I bisogni" dell'Unione europea "sono molti, ho parlato prima dell'energia, della transizione ecologica, la transizione digitale, la difesa, le politiche di bilancio... è impensabile che possano ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - SkyTG24 : “È essenziale che #Putin non vinca questa guerra', ha affermato il premier #Draghi, intervenuto insieme agli altri… - bruno_bar1 : RT @MariaDellaMoni6: Consiglio europeo straordinario, la conferenza stampa del Presidente Draghi. 'I principali Stati membri dell'UE, esc… - JohnHard3 : Ma chi aspettano a cacciare via #Selfini ??? (ndr) Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo dopo l’invasione de… -