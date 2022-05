Ucraina: Draghi, 'grano? Onu ha ruolo leadership, innanzitutto aprire porti' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Onu ha un ruolo di leadership in questo processo" muovendosi "soprattuto sulla strada di cercare di aprire i porti, quello di Odessa e altri nel Mar Nero per far sì che possano arrivare la navi per spostare quantitativi di grano molto grandi che possono essere spostati con aun certa rapidità solo con le navi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Onu ha undiin questo processo" muovendosi "soprattuto sulla strada di cercare di, quello di Odessa e altri nel Mar Nero per far sì che possano arrivare la navi per spostare quantitativi dimolto grandi che possono essere spostati con aun certa rapidità solo con le navi". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

