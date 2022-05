Ucraina | Consiglio Ue a Mosca | liberi in sicurezza ucraini trasferiti con forza in Russia

(Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Ileuropeo si attende il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Chiede inoltre alladi consentire immediatamente il ritorno indeglicon lain". E' quanto si legge in un passaggio delle conclusioni messe nere su bianco nella prima giornata delstraordinario europeo a Bruxelles. "Ileuropeo condanna risolutamente la guerra di aggressione dellacontro l'. Esorta laa fermare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - SkyTG24 : Vertice Ue, Draghi: “Essenziale #Putin non vinca guerra. Rischio catastrofe alimentare” - mikemoratinos : RT @davcarretta: Ecco le conclusioni sull’Ucraina del Consiglio europeo. Contrariamente a quanto chiesto dall’Italia prima del vertice (m… - BarBalcani : 'Il Consiglio Europeo segue da vicino l'impatto della guerra della #Russia contro l'#Ucraina sui Paesi vicini e sui… -

Leader Ue sono pronti a offrire 9 miliardi di euro per la ricostruzione dell'. Sul fronte del blocco del grano, il presidente delMario Draghi spiega che "è necessario un confronto ...... 'c'erano 169 bambini nell'elenco di quelli uccisi dagli occupanti russi in. Ad oggi, sono ... Perché l'Unione europea questa volta si è presentata aleuropeo divisa. Proprio sul sesto ...00.12 Von del Leyen: 'Stop a circa 90% del petrolio russo entro fine anno'. 'Accolgo con favore l'accordo al Consiglio europeo sulle sanzioni petrolifere contro la Russia Nove miliardi al'Ucraina per ...Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) – “Il Consiglio europeo si attende il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, ...