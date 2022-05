Ucraina, anche in guerra facciamo il tifo: un’emozione irrazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Clamoroso: Biden è filo Putin! Il sillogismo finora imperante in Italia è che se qualcuno mette in discussione l’adesione totale e incondizionata alle richieste dell’aggredita Ucraina, riassunte nello slogan “Armi, armi, armi”, allora è dalla parte della Russia. Tale logica consacra chiunque esprima anche una sola perplessità come seguace a tutti gli effetti di Putin, e fa sì che possa venire ignominiosamente additato. Ora scopriamo che Biden si è rifiutato di consegnare razzi di un certo tipo a Zelensky (anche se nelle ultime notizie sembra in parte ricredersi) oltre a rifiutare la no-fly zone. Per lo stesso sillogismo prima descritto, allora, anche Biden è un pericoloso filo Putin. Capite che il percorso logico prima enunciato è una grande cavolata, frutto di una tifoseria esasperata dei commentatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Clamoroso: Biden è filo Putin! Il sillogismo finora imperante in Italia è che se qualcuno mette in discussione l’adesione totale e incondizionata alle richieste dell’aggredita, riassunte nello slogan “Armi, armi, armi”, allora è dalla parte della Russia. Tale logica consacra chiunque esprimauna sola perplessità come seguace a tutti gli effetti di Putin, e fa sì che possa venire ignominiosamente additato. Ora scopriamo che Biden si è rifiutato di consegnare razzi di un certo tipo a Zelensky (se nelle ultime notizie sembra in parte ricredersi) oltre a rifiutare la no-fly zone. Per lo stesso sillogismo prima descritto, allora,Biden è un pericoloso filo Putin. Capite che il percorso logico prima enunciato è una grande cavolata, frutto di unaseria esasperata dei commentatori ...

