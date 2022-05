Ucraina: amministrazione Kherson, 'da porto Mariupol partirà grano per la Russia' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Il porto di Mariupol, che ha ripreso le operazioni, può essere utilizzato per fornire grano dalla regione di Kherson alla Russia. Lo ha detto all'agenzia russa Interfax Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione militare-civile (CAA) della regione. "La regione di Kherson sta valutando qualsiasi possibilità (per l'approvvigionamento di grano, ndr. ), incluso il porto di Mariupol. Dal 20 giugno inizieremo la raccolta, una quantità abbastanza grande di semi e grano può essere inviata solo attraverso il porto di Mariupol", ha affermato Stremousov, secondo cui, fra i porti della regione Mariupol è quello "più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Ildi, che ha ripreso le operazioni, può essere utilizzato per forniredalla regione dialla. Lo ha detto all'agenzia russa Interfax Kirill Stremousov, vice capo dell'militare-civile (CAA) della regione. "La regione dista valutando qualsiasi possibilità (per l'approvvigionamento di, ndr. ), incluso ildi. Dal 20 giugno inizieremo la raccolta, una quantità abbastanza grande di semi epuò essere inviata solo attraverso ildi", ha affermato Stremousov, secondo cui, fra i porti della regioneè quello "più ...

