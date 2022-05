Truffa delle protesi dentarie a Milano, la procura: «Gonfiavano i costi degli apparecchi e si spartivano i soldi» (Di martedì 31 maggio 2022) Un sistema che gonfiava i costi per una protesi dentale o un apparecchio di ortodonzia. E che comportava anche il rilascio di prescrizioni non necessarie, impianti non fatti o a costi raddoppiati. È quello che ipotizza un’inchiesta della procura di Milano che oggi ha portato agli arresti domiciliari due medici delle Asst rispettivamente di Milano e Lodi e il legale rappresentante della Wisil Loatoor con due suoi collaboratori. Nell’indagine è stato accertato il rilascio di prescrizioni di apparecchi di ortodonzia non necessari, non impiantati o dai costi indebitamente raddoppiati. Ma c’erano anche prescrizioni mediche con voci accessorie non corrispondenti ai trattamenti effettuati, al solo fine di aumentare ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Un sistema che gonfiava iper unadentale o uno di ortodonzia. E che comportava anche il rilascio di prescrizioni non necessarie, impianti non fatti o araddoppiati. È quello che ipotizza un’inchiesta delladiche oggi ha portato agli arresti domiciliari due mediciAsst rispettivamente die Lodi e il legale rappresentante della Wisil Loatoor con due suoi collaboratori. Nell’indagine è stato accertato il rilascio di prescrizioni didi ortodonzia non necessari, non impiantati o daiindebitamente raddoppiati. Ma c’erano anche prescrizioni mediche con voci accessorie non corrispondenti ai trattamenti effettuati, al solo fine di aumentare ...

