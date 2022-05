Trevisan conquista la semifinale del Roland Garros Così ha battuto l' anoressia

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) Martinaè inal, ottava italiana di sempre a entrare, in singolare, fra le magnifiche quattro dei tornei dello Slam. Hain tre set Leylah Fernandez che, per quanto ancora un'infante o quasi (deve ancora compiere 20 anni) meno di 1 anno fa avevato la finale di New York., che adesso affronterà un'altra bad girl del tennis, Cori Gauff, 18 anni, che si è sbarazzata di Sloane Stephens, ha dedicato il successo al padre malato scrivendo sulla telecamera, a fine match «Per te babbino mio». Babbino, come si usa dire nella Firenze che la ha dato i natali.è reduce dal successo di Rabat dove comunque ha superato una vincitrice Slam come Garbine Muguruza. La sua storia è nota: giovane molto ...