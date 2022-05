Treni, orario estivo in Campania: 6 Frecciarossa in più al giorno tra Napoli e Milano (Di martedì 31 maggio 2022) orario estivo Treni dal 12 giugno: cosa cambia per Frecce e regionali. I nuovi sconti Napoli, 31 maggio 2022 - In concomitanza con l'attivazione dell'orario ferroviario estivo di Trenitalia aumenta il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022)dal 12 giugno: cosa cambia per Frecce e regionali. I nuovi sconti, 31 maggio 2022 - In concomitanza con l'attivazione dell'ferroviarioditalia aumenta il ...

Pubblicità

forli24ore : Trasporti e Turismo. Treni, dal 12 giugno parte l’orario estivo regionale - infoitinterno : I treni delle vacanze: dal 12 giugno parte l’orario estivo regionale con 139 convogli al giorno verso la Riviera - infoitinterno : Ferrovie: con orario estivo arrivano i treni per le vacanze - infoitinterno : Treni, orario estivo in Campania: 6 Frecciarossa in più al giorno tra Napoli e Milano - infoitinterno : Più treni e collegamenti con le località delle vacanze: Trenitalia presenta le novità dell'orario estivo 2022 -