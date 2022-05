Tre giorni tra talk, dibattiti, colloqui di lavoro, novità del mondo digital e della robotica (Di martedì 31 maggio 2022) Il Wmf porta a Rimini l’Innovation Fair Innovazione, costruzione del futuro e un’area fieristica dove esporranno tutte le principali realtà del settore: agenzie digitali, aziende, realtà del mondo e-commerce, della robotica, startup internazionali, e focus sulle professioni digitali con incontro tra domanda e offerta. Questo il programma della 10^ edizione del Wmf – il più grande Festival sull’innovazione digitale del Pianeta. Un evento unico nel suo genere e tutto da vivere che prenderà vita dal 16 al 18 giugno presso la Fiera di Rimini con un calendario ricco di novità e opportunità. Il Wmf cresce e si evolve e, oltre al tipico format incentrato sulla formazione e sugli eventi verticali legati alla condivisione di idee per la creazione del futuro, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 31 maggio 2022) Il Wmf porta a Rimini l’Innovation Fair Innovazione, costruzione del futuro e un’area fieristica dove esporranno tutte le principali realtà del settore: agenziei, aziende, realtà dele-commerce,, startup internazionali, e focus sulle professionii con incontro tra domanda e offerta. Questo il programma10^ edizione del Wmf – il più grande Festival sull’innovazionee del Pianeta. Un evento unico nel suo genere e tutto da vivere che prenderà vita dal 16 al 18 giugno presso la Fiera di Rimini con un calendario ricco die opportunità. Il Wmf cresce e si evolve e, oltre al tipico format incentrato sulla formazione e sugli eventi verticali legati alla condivisione di idee per la creazione del futuro, ...

