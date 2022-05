Transizione green - La filiera italiana, il governo e lombra cinese: "Salviamo le aziende con la neutralità tecnologica" (Di martedì 31 maggio 2022) La filiera italiana dell'auto si può salvare solo con la cosiddetta neutralità tecnologica, ovvero un approccio che non consideri solo l'elettrico nel disegnare la mobilità del futuro, ma che preveda uno spazio anche per alternative come l'idrogeno, i carburanti sintetici e i biocombustibili come il biometano. L'ennesimo avvertimento sui rischi della Transizione ecologica ed energetica a senso unico (solo in Italia si perderanno 73 mila posti di lavoro in pochi anni, a fronte dei 6 mila generati dall'elettrico), nonché i suggerimenti sulle possibili soluzioni per rendere il passaggio tollerabile dal punto di vista industriale e sociale, arriva dall'assemblea annuale dell'Anfia, l'associazione della filiera automotive, riunitasi a Firenze il 31 maggio. Emblematico il titolo, Muoversi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 31 maggio 2022) Ladell'auto si può salvare solo con la cosiddetta, ovvero un approccio che non consideri solo l'elettrico nel disegnare la mobilità del futuro, ma che preveda uno spazio anche per alternative come l'idrogeno, i carburanti sintetici e i biocombustibili come il biometano. L'ennesimo avvertimento sui rischi dellaecologica ed energetica a senso unico (solo in Italia si perderanno 73 mila posti di lavoro in pochi anni, a fronte dei 6 mila generati dall'elettrico), nonché i suggerimenti sulle possibili soluzioni per rendere il passaggio tollerabile dal punto di vista industriale e sociale, arriva dall'assemblea annuale dell'Anfia, l'associazione dellaautomotive, riunitasi a Firenze il 31 maggio. Emblematico il titolo, Muoversi ...

