Transizione ecologica | l’associazione dei concessionari europei | “Servono misure concrete e colonnine pubbliche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) opA chiedere strategia a lungo termine e interventi concreti per mettere in pratica la, questa volta, sono ieuropea di settore, la AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers), attraverso la pubblicazione di un documento – ripreso in un comunicato stampa congiunto con Federauto – ha messo nero su bianco la propria posizione rispetto al pacchetto sul clima approvato dall’UE, il “Fit for 55”, che prevedrebbe la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro la fine del decennio. Secondo, infatti, il processo dinon può affermarsi se a tutte le promesse e proposte non si accompagnano anche delle azioni rapide e più: prima fra tutte, rivedere ...