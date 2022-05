Traffico Roma del 31-05-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora critica la situazione sulla Pontina per un incidente avvenuto nelle scorse ore all’altezza di Pomezia in direzioneLa strada è stata riaperta alma si transita su corsia di sorpasso Dunque inevitabili le code e ci sono incolonnamenti anche verso Pomezia a partire da Torvaianica ripercussioni anche sulle strade limitrofe in tangenziale terminati rilievi incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna riaperta alin direzione Salaria rimane comunque intenso ile ci sono code a tratti e rallentamenti In entrambe le direzioni riaperte alanche via Prenestina & via Fosso dell’Osa in zona Villaggio Prenestino incidenti sulle strade della capitale rallentamenti in via ...