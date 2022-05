Traffico Roma del 31-05-2022 ore 08:00 (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud in entrata raccordo e qui code tra la Casilina e latte in carreggiata interna mentre carreggiata esterna si sta in coda tra di servizio Casilina e la Tiburtina ci spostiamo sul lettera turbano della 24 Roma Teramo con file 3 d’accordo e la tangenziale est verso il centro Traffico in progressivo aumento sulle strade della capitale verso il centro città maggiori disagi al momento sulla Flaminia tra il raccordo via dei due punti invece a sud del raccordo iniziano le code sulla via Appia e sulla via di Acilia tra via di Aristofane via Cristoforo Colombo è ancora sulla via del mare possibili rallentamenti poi in zona Ponte Galeria in via Portuense presso i padiglioni della fiera di Roma per un concorso pubblico dalle 8 di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione incolonnamenti sulla diramazioneSud in entrata raccordo e qui code tra la Casilina e latte in carreggiata interna mentre carreggiata esterna si sta in coda tra di servizio Casilina e la Tiburtina ci spostiamo sul lettera turbano della 24Teramo con file 3 d’accordo e la tangenziale est verso il centroin progressivo aumento sulle strade della capitale verso il centro città maggiori disagi al momento sulla Flaminia tra il raccordo via dei due punti invece a sud del raccordo iniziano le code sulla via Appia e sulla via di Acilia tra via di Aristofane via Cristoforo Colombo è ancora sulla via del mare possibili rallentamenti poi in zona Ponte Galeria in via Portuense presso i padiglioni della fiera diper un concorso pubblico dalle 8 di ...

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via Casilina e via Prenestina, la #RomaTpl segnala ritardi sulla linea di bus 055. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Traffico intenso tra Salaria e La Pisana > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Flaminia ?????? Traffico intenso tra Bivio Raccordo Anulare e Corso di Francia > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Salaria ?????? Traffico intenso tra Motorizzazione Civile e Bivio Tangenziale Est > Tangenzia… -