Torino, Bremer finanzierà la campagna acquisti: Cairo lo valuta più di 40 milioni (Di martedì 31 maggio 2022) Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, ha gli occhi puntati addosso per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Urbano Cairo, il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 31 maggio 2022) Gleison, difensore centrale del, ha gli occhi puntati addosso per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Urbano, il...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Bremer vota #Inter, scelta fatta! Dai primi, inediti, contatti raccontati a partire da dicembre a un incontro pre… - AlfredoPedulla : La nostra ricostruzione. Dicembre 2021: #Inter su #Bremer (no #Milan e #Napoli). Gennaio 2022: #Inter, pole… - AlfredoPedulla : Per chiarire e non improvvisare: se #Bremer avesse saputo che il #Torino avrebbe chiesto 40 milioni per il cartelli… - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: OGGI 31.05.2022 Corsera - Bremer, il Torino chiede 40-45 milioni: l'Inter pensa a due contropartite LUGLIO 31.07.2022… - MarioAlbanese7 : OGGI 31.05.2022 Corsera - Bremer, il Torino chiede 40-45 milioni: l'Inter pensa a due contropartite LUGLIO 31.07.… -